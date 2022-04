Agathe DODDRIDGE

Je suis une retraîtée du Gouvernement du Quebec depuis 2003 en

tant que préposées aux renseignements où j'ai oeuvrée pendant

14 années.Comme je suis une personne qui veut demeurer active

tant que ma santé me le permettra;j'accepterais sans doute de travailler à temps partiel; une couple de jounées par semaine;

pour me distraire et m'occuper à accomplir quelque chose que j'aime.

J'aime la lecture,les travaux manuels et j'ai fait parti du conseil d'administration de la Maison de la Famille de Charlesbourgde 1994 à 1998. j'ai dû me désister par manque de disponibilité mais j'ai adoré ma participation à la progression

de la Maison de la Famille de Charlesbourg.

Au gouv. j,ai travaillé au Centre de recouvrement du Ministère de l'Emploi et de la Solidatrité socialeau 425 du Pont à Quebec.

Ce travail n.était pas difficille physiquement; mais très exigeant psycologiquement.J'avais affaire à 99% à des personnes qui avaient fraudé l'aide sociale.

Dans les années 70 à 80; avec mon mari j'ai dirigée une bijouterie dont nous étions les propriétaires.

Après 3 vols à mains armées.nous avons abandonné les affaires.

Personnellement, je suis retournée sur le marché du travail

sans difficulté.Birks, People,et une ass. gérance dans une bijouterie E.G.G. à Place Fleur de Lys et de là, après des démarches ,je suis entrée au Gouvernement du Quebec et n'en suis

pas resortie.J'ai vécue une vie très enrichissante.



Mes compétences :

Retraite