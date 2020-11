Bonjour !



Je m'appelle Agathe Dosta et je suis Ingénieure diplômée de l'ENTPE. Je possède aussi une double compétence en management validée par un Master de l'IAE de Lyon.



Je possède des connaissances transversales dans les domaines du BTP, de l'aménagement durable, mais aussi de l'informatique et du BIM !



"Geek" depuis très jeune, j'ai choisi le BIM comme une manière de marier mon attrait pour les domaines de la construction et de l'informatique.



Une première expérience en R&D a confirmée mon envie de travailler à répondre aux besoins des professionnels du BTP autour de leur nécessaire montée en compétences en BIM.



Aujourd'hui je souhaite un nouveau challenge : gagner en responsabilités serait idéal.



Mes compétences :

Développement des compétences

Agile Scrum

BIM

Animation de réunions

Informatique

Modélisation 3D