Chef de publicité / Responsable événementiel - Région Rhône Alpes



Mon expérience professionnelle, acquise au cours de 4 années de missions diverses, me permet aujourd’hui d’être autonome et réactive sur la gestion et la coordination d’opérations événementielles, mais aussi sur la mise en œuvre de campagnes publicitaires média et hors média.



Je suis à même de gérer un projet depuis la prise de brief jusqu’à la livraison en coordonnant l’ensemble des partie prenantes, de définir un rétroplanning, de gérer un budget.



Mener à bien une campagne de communication est un défi de chaque jour et un challenge passionnant.



Mon ambition: investir toute mon énergie et mon savoir-faire dans une entreprise dynamique, et y développer de nouvelles compétences



N'hésitez pas à me contacter!

agathe.dromard@hotmail.fr



Mes compétences :

Assistante marketing

chargée de communication

chargée de projet

Chef de publicité

Communication

Evénementiel

Marketing

Organisation

Organisation événement

Publicité

Recrutement

Gestion de projet