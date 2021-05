Agathe ENGUEHARD

Décoration :

- Brief client,

- Analyse de l'espace et aménagement en respectant un cahier des charges,

- Définition d'un parti-pris créatif et d'un concept décoratif (planches d'inspiration et d'ambiance), recherches de mobilier, de couleurs et de matières,

- Réalisation d'un projet représentatif (SketchUp, Photoshop et InDesign),

- Budgétisation, rétroplanning et suivi esthétique des travaux



Mes compétences :

Créativité

Management

Respect des engagements

Sens du contact

Second oeuvre

Analyse des besoins