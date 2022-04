Agathe FARJON

Passionnée par le monde de la cosmétique, j'ai souhaitée faire mes études dans ce domaine, de plus ma formation en cosmétologie m'a permise de faire des stages dans le domaine du recherche et du développement, ce qui m'a appris à acquérir de l'autonomie, d'apprendre plus sur le fonctionnement d'un laboratoire de formulation et de posséder d'avantage de connaissance, tout en comprenant mieux la gestion d'une entreprise.

Aujourd'hui ayant finis mon BTS, je me tourne vers le marché du travail et souhaite trouver un métier dans ce domaine qui me passionne tant. Motivée par le fait de découvrir de nouvelles formules et contribuer à en produire avec la collaboration de toute une équipe.