Agathe FLAMBARD

Après plusieurs années d’expériences dans le management environnemental et dans divers laboratoires en tant que technicienne, j’ai acquis dernièrement un savoir faire en tant qu’agent de production en pharmaceutique au cours duquel j’ai été formée à la préparation, au conditionnement et à l’étiquetage des produits fabriqués, tout en respectant les bonnes pratiques de fabrication. Cette nouvelle expérience vient compléter mes compétences techniques en laboratoire, en Qualité et en informatique, en plus de mes connaissances dans les domaines de la chimie et de la biologie obtenues par ma formation.





Mes compétences :

Application d’essais, contrôles et analyses en lab

Bonnes Pratiques des Laboratoires

Gestion des stocks de produits chimiques et biolog

ISO 9000 / ISO 14001 + habilité à l'audit interne

Informatique : Word, Excel, Powerpoint - LIM'S

Anglais intermédiaire et technique