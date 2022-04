Agathe-Flore GARIOUD

COMMUNICATION :

-> Evènementiel (ouvertures d'hôtels, animations de restaurants, journées Portes Ouvertes)

-> Communication interne (rédaction du journal interne, accueil des nouveaux arrivants, communication de crise)

-> Web (conception de sites Internet avec graphisme et rédaction du contenu, conception de vidéos, e-réputation)

-> Presse (dossier de presse, rédaction de communiqués, pige)

-> Affichage (4x3, panneaux de signalisation, affiches)

-> Community management (animation de pages Facebook, mise en ligne de vidéos sur Youtube)

-> Webmarketing (référencement SEO/SEA, analyse et suivi Google Analytics, veille concurrentielle, campagnes publicitaires Google Adwords)

-> Print (conception et rédaction FR/EN de supports divers : catalogue, plaquette, flyers)

-> Marketing direct (campagnes e-mailings, mailings, QR codes)



COMMERCIAL :

-> Recherche de partenaires / investisseurs hôteliers

-> Constitution / Gestion de bases de données

-> Gestion des promotions

-> Gestion des stocks (mise à jour des stocks web, inventaires en magasins)

-> Organisation de RDV fournisseurs

-> Négociation

-> Merchandising (agencement de vitrine et rayons)



VENTE :

-> Promotion de produits et services (cartes de fidélité)

-> Conseil auprès de la clientèle

-> Tenue de caisse

-> Accueil



MARKETING :

- > Veille concurrentielle

- > Recherche de nouveaux produits / partenariats

- > Organisation de salons

- > Opérations de fidélisation



MANAGEMENT :

- > Pilotage de projets

- > Gestion des relations (entre différents services et prestataires divers)

- > Recrutement

- > Formation interne

- > Gestion d'équipe

- > Prise de parole (réunion, séminaire)

- > Budgétisation (planning prévisionnel, reporting)



Mes compétences :

Maîtrise des logiciels du Pack Office et de PAO

Communication

Marketing

Stratégie de communication

Webmarketing

Recrutement

Management

Conception-rédaction

Print

Communication événementielle

Community management

Organisation d'évènements

Veille concurrentielle

Gestion de projet

Formation