Agathe FROUIN

Je suis actuellement en alternance chez ADECCO Généraliste, située à Libourne. Après avoir découvert le milieu bancaire dans le cadre d'un BTS Banque et effectué une année de fac de Droit, je souhaite à présent élargir mes compétences dans le domaine du recrutement et du commerce, afin d'intégrer à terme et avec l'obtention du titre de Consultant en Recrutement, une agence d'intérim ou un cabinet de recrutement. J'ai un gout prononcé pour le contact humain ainsi que les ressources humaines.



Mes compétences :

Sourcing

Gestion de la relation client