Agathe GODARD

J'ai la chance d'avoir un métier de contact et un métier stratégique. Le crédit management fait appel à une large palette de compétences techniques, de qualités morales, allant du financier au juridique, en passant par le commercial et la communication.

Ayant un rôle de composition entre les impératifs d'une politique commerciale et le souci permanent d'assurer la pérénité de mon entreprise, je dois accompagner et sécuriser le développement du chiffre d'affaires.



Mes deux principaux objectifs sont donc de:

- Minimiser les pertes sur créances tout en permettant le développement du CA

- Accélérer les encaissements tout en minimisant les retards.



Afin d'atteindre ces objectifs, mon rôle est structuré autour de 3 axes:

- avoir un rôle préventif (évaluation des risques, détermination des lignes de crédit, fixation des délais et conditions de paiement.

- Participer à la réalisation des objectifs des commerciaux tout en protégeant les intérêts financiers de ma société et être force de proposition pour le financement des encours clients.

- Responsabiliser les forces de vente et sensibiliser les services comptables et financiers, ainsi que connaître et suivre régulièrement l'évolution de la situation financière de mes clients.



Mon poste est donc à la croisée des chemins entre la comptabilité, la gestion financière, l'administration des ventes et le commercial, ce qui le rend d'autant plus riche.



Mes compétences :

Créative

Credit management

Innovante

International

Management

Méthodique

Négoce

Négociatrice

Pédagogue

Prévention

Recouvrement

Reprographie

Rigoureuse

Risque crédit

Textile