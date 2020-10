Agathe Herry est comédienne, metteuse en scène, performeuse et artiste plasticienne.



Après des études d'arts plastiques et une Licence de psychologie, elle commence à pratiquer le théâtre :



en parallèle d'une Licence d'Arts du spectacle à l'Université Paris 8, elle se forme en tant que comédienne au sein du Conservatoire Frédéric Chopin puis à l'EDT91, où elle obtient un Diplôme National dOrientation Professionnelle de Théâtre (Mention Très bien).

Elle est également diplômée du Master professionnel de Mise en scène et Dramaturgie (T.B.) de l'Université Paris 10. et intègre à la suite l'Ecole Supérieure d'Art et Design de St Etienne en mention Art-Espaces.



Les projets artistiques sur lesquels elle a travaillé ont été montés sur des scènes telles que le Théâtre du Soleil, le 104, le Carreau du Temple, le Palais de Tokyo, la Ménagerie de Verre, le Théâtre de la Commune, le Théâtre de l'Aquarium, le Théâtre de Vanves, Le Point Éphémère, Le Théâtre du Grütli, entre autres.



En tant que comédienne, elle joue dans les créations de Youssouf Abi-Ayad, Bernard Bloch, Marion Camy-Palou, Laureline Collaviza. En qualité de dramaturge et assistante à la mise en scène, elle travaille avec John Adams, Karim Bel Kacem, Cyril Teste et le Collectif MxM. A la création lumière, elle assiste David Debrinay.



Depuis 2016, Agathe pratique la performance au sein de projets de chorégraphes et artistes plasticiens tels que Nathalie Broizat, Julien Bismuth, Maxime Kurvers, Antonija Livingston & Nadia Lauro, Clément Thirion.



Hybrides et polymorphes, les créations personnelles d'Agathe Herry se déploient dans les frottements et résonances transdisciplinaires, qui mêlent les arts vivants aux arts plastiques, en faisant la part belle aux expérimentations audiovisuelles, dansées et textuelles. Ses travaux sont exposés et interprétés au sein de galeries, centres d'art contemporain et lors dévénements dédiés à la performance (Le Silencio, Le Générateur, Castel, Galerie Anne-Claire Simon, Espac