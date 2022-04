Agathe LAFON

Forte de 13 ans d’expériences dans des entreprises du BTP, j’ai développé des compétences variées, notamment dans les domaines du secrétariat (appels d’offres), du suivi administratif et financier de chantier, de la relation commerciale, du recrutement et de la démarche qualité.

Rigoureuse, organisée et dotée d’un grand sens de l’adaptabilité, je suis une collaboratrice efficace qui sait s’investir dans les missions qui lui sont confiées, et motivée par les postes à responsabilités.



Mes compétences :

AUTOCAD

Tableurs

Recrutement

Synthèse rédactionnelle

Suivi de chantiers

Réponse aux appels d'offres

Relations clients

Comptabilité générale

Développement commercial

Gestion administrative

Organisation d'entreprise

ISO 900X Standard