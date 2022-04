Agathe LEGLIZE

Mes compétences professionnelles :



COMMERCIAL

- Gestion de projet, reporting, définition et suivi de budgets

- Suivi et informations clientèle (phoning, mailing, documents de communication divers)

- Suivi logistique

- Adaptabilité du discours commercial selon le profil client

- Négociation, achat, sourcing

RELATIONNEL

- Gestion de la Relation Client Export : Analyse des besoins et conseil

- Gestion de la relation avec les partenaires : transitaires, douanes, fournisseurs, services spécifiques.

- Gestion de litiges et situations de crise

- Connaissance des marchés des PME et des grands groupes

ADMINISTRATIF

- Techniques de Commerce International : Incoterms, documents de transport, paiements internationaux, ...



LINGUISTIQUE : connaissances spécialisées dans le domaine du commerce international.

- Anglais : courant (parlé, écrit, téléphoné). TOEIC : 960/990.

- Espagnol : parlé, écrit.



INFORMATIQUE : Suite bureautique Pack Office, Outlook, SAP Module ADV, AS 400, Internet, Lotus Notes. Mise en place de procédures ADV sur SAP.



SAP

Commerce International