Agathe LEGOUIX

Motivation ? Disponibilité ? Engagement ? Ma lettre de motivation en quelques lignes ...



Actuellement étudiante au lycée Jacques Prévert de Pont-Audemer, j'aimerais occuper un poste dans votre établissement pour pouvoir financer mon permis de conduire et mes futures études en école de sage-femmes.

Je suis sérieuse, dynamique, très motivée, sociale et j'aime le contact humain, je suis organisée dans ce que j'entretiens et je peux être très curieuse.

Je suis disponible pendant les vacances scolaires ainsi que les weeks-ends et les mercredis après-midis.



Mes compétences :

Tourisme

Photographie

Design

Nouvelles technologies

Internet