Passionnée, multiculturelle et sociable, avec de bonnes compétences interpersonnelles, curieuse, créative et pro-active à la recherche d'un emploi à temps plein en digital marketing, management de projets dans la communication ou l'événementiel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Hôtellerie

Luxe

Management

Communication

Marketing

Webmarketing

operational management

mailbox management and development

interpersonal skills

cabin supervision

Adobe Photoshop