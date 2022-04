Agathe MALBRUNOT

Lors de mes deux années au sein du groupe Appart'City j'ai effectué différentes tâches : Création de base de données, prospection, mailing, organisation d'un cocktail, fidélisation etc.

Maintenant que je suis titulaire d'un BTS Négociation et Relation client, je souhaiterai me diriger dans le Web Marketing en commençant une licence intitulée Communication et Web Marketing sur Paris.

Cette licence je souhaiterai l'effectuer en alternance, je suis donc à la recherche d'un poste en alternance sur minimum 1 an à partir de la rentrée prochaine.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Intégration

Ambition

Relationnel

Prospection commerciale

Mailing

Webmaster

Webmarketing

Evénementiel

Communication