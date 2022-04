Agathe MALOSSE

Après une expérience professionnelle de quatre années, validée par un BTM dans le domaine spécifique de le chocolaterie, je recherche un poste d'ouvrier qualifié.

Mon énergie et mon goût de l'initiative, canalisé par le sens de l’organisation et de la rigueur m'ont permis d'assumer les missions qui m'ont été confiées.

Dynamique, motivée et créative je cherche a intégrer une équipe dans laquelle je pourrais continuer à pratiquer ce beau setier qui est aujourd'hui une vrai passion.



Mes compétences :

Moulage / montage sujets, pieces commerciales, pie

Realisation masses artisanalles (praliné , ganache

Utilisation machines ( enrobeuse, broyeuse etc)

Confection de chocolat

Trempage bonbon manuel