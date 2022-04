Agathe MARCA

Je suis une professionnelle de la distribution : grands magasins ( Le Printemps ), chaines ( Etam Prêt à Porter, Eurodif-Bouchara, Du bruit dans la cuisine, Comptoir de la mer ), je peux vous apporter mon expertise et mes savoirs faire.



J’ai une vaste expérience puisque j’ai été styliste, chef de produit et visuel merchandiseur. Je suis une spécialiste passionnée par la « mise en scène » des collections qui a toujours été une part importante de mon activité professionnelle.

J’ai toujours le plaisir de « raconter » des histoires avec des produits. J’ai le sens des volumes, des couleurs, du rythme, du détail et de l'esthétique.



Mes compétences :

Visuel merchandising

Merchandising

Bug Tracking System