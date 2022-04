Agathe MARCQ

Aujourd’hui diplômée d’un master 2 de l’École de Management de Normandie spécialisé en stratégie digitale et innovation, je suis actuellement à la recherche d’un contrat à durée indéterminée.

Ce premier emploi est pour moi l’occasion de mettre à profit mes connaissances personnelles et professionnelles et de continuer à acquérir les outils nécessaires à la construction de mon début de carrière.



Mes compétences :

Adaptabilité

Gestion de partenariats

Evènementiel et Partenariats

Gestion de projet

Rigueur

Gestion de la relation client

Travail en équipe