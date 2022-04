STYLISTE-MODELISTE, création de la marque Agathe Paris.



Elaboration des thèmes de collection, recherches iconographiques et supports d'inspiration, création et conception des modèles, choix des tissus et des coloris, fabrication des prototypes, organisation des shootings photos, suivit de la production.



www.agathe-paris.com



Mes compétences :

Modéliste

Styliste

Mode