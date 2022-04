Titulaire d'un master en Chimie et Sciences des Matériaux, je suis rigoureuse et motivée.

Je souhaite maintenant découvrir de nouveaux challenges et utiliser mon savoir-faire pour les dépasser.



Mes compétences :

Rédaction

Polymères

Normes environnementales

Chimie des matériaux

Matériaux composites

Métallurgie

Chimie organique

Chimie analytique

Microsoft Office