Agathe MENUET GUILBAUD

Future diplômée du programme Grande Ecole de Reims Management Shcool, je me suis spécialisée dans le marketing des vins et spiritueux. et suis aujourd'hui à la recherche d'opportunités de travail dans ce secteur, en particulier dans des pays hispanophones. En effet, mon échange universitaire dans la ville de Mexico me permet aujourd'hui d'être parfaitement à l'aise pour interagir avec des collaborateurs hispanophones.



J'ai à mon actif deux stages de 6 mois : le premier en marketing digital et opérationnel au sein de la maison de champagne Taittinger, le deuxième au sein de Moët Hennessy Diageo France en tant qu'assistante chef de produit sur la marque Whisky Johnnie Walker.



Je suis dotée d'un fort esprit d'entrepreneur et de bonnes capacités analytiques. Positive et rigoureuse, j'aime mettre ma créativité et mon goût pour le cinéma au service de projets transverses.