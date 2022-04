Agathe MINEBOIS

Âgée de 26 ans, je suis actuellement diplômée de la faculté de Pharmacie de Montpellier depuis juin 2015. Je recherche un poste de pharmacien en officine, en CDD, CDI ou remplacement.

Mes précédentes expériences professionnelles en officine, ajoutées à mes compétences théoriques acquises au cours de la préparation au concours de l'internat, m'ont permis de développer mon sens du relationnel et de l'écoute avec la patientèle. De plus, je suis issue d'une famille nombreuse, aussi ai-je l'habitude de l'organisation et du partage des tâches, nécessaires au travail d'équipe. Je suis également une personne autonome depuis l'âge de 17 ans. Rigoureuse et impliqué dans mon travail, j'actualise mes connaissances professionelles régulièrement. Enfin, je suis une personne dynamique et motivée pour qui les journées "non-stop" de travail et l'innovation ne sont pas un problême.



Mes compétences :

Délivrance ordonnances