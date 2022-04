Agathe MIOLIN

J'intégrerais à la rentrée 2016, une licence pro " Responsable commercial vin et réseaux de distribution" en alternance, à Montpellier Sup Agro. Je recherche donc, activement, une entreprise pour effectuer mon alternance, qui me confiera une mission commerciale.

Je suis rigoureuse, dynamique, déterminée et autonome.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Développement commercial

Microsoft Word

Microsoft Excel

Vente

Microsoft PowerPoint

Dégustation