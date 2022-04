Agathe MOLINES

Après avoir obtenu mon Baccalauréat L (option Histoire des Arts) je me suis dirigée vers la communication visuelle.



Étant sensibilisée depuis mon plus jeune âge aux pratiques artistiques (chant lyrique, arts plastiques, théatre etc.) je me suis tournée vers le graphisme qui m'apporte une professionnalisation idéale dans le domaine de la création.



En 2010, durant ma troisième année à l'ECV (École de Communication Visuelle) Bordeaux, j'ai eu l'opportunité d'être acceptée en "échange inter école" à l'ESA Bruxelles en Belgique.

Cette échange m'a apporté une expérience supplémentaire en terme de mobilité et de découverte d'autres pratiques liées au graphisme comme la sérigraphie, la sculpture et la gravure en complément de mes cours théoriques et pratiques en graphisme.



J'ai également effectué un stage chez BaseDesign à Bruxelles, une agence à l'échelle internationale, là, j'ai découvert le travail en équipe et commencé à élaborer mon projet professionnel.

J'ai travaillé, par exemple, sur un concours pour la ville de Bruxelles (exposition européenne) : "L'invention de la tour Européenne", concours que nous avons remporté et d'autres projets tout aussi enrichissants.



Lors de ma dernière année de Master, je me suis spécialisée dans l'édition.



À l'obtention de mon diplôme en juin 2011, j'ai très rapidement intégré le groupe Beauty Success en tant que graphiste au sein du studio.



Salariée depuis bientôt deux ans dans cette entreprise, j'ai pu mettre à profit mes compétences techniques et développer une capacité à travailler en équipe dans un bureau de production graphique.



Graphisme - Création - Illustration - PAO - Web design



Logiciel adobe : Photoshop, Indesign, Illustrator, Flash



Langues : Anglais – niveau correct écrit - niveau correct à l’oral



Espagnol – notions



Mes compétences :

Sérigraphie

Identité Visuelle

Packaging

Édition