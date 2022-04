Agathe MONCHAUX - FIORAMONTI

Jeune avocate collaboratrice au sein du barreau de Versailles, j'interviens dans tout les domaines du droit privé et principalement en droit immobilier et droit de la responsabilité civile.

J'assure postulation et vacation auprès de toutes les juridictions des Yvelines.



Mes compétences :

Droit civil

Procédure civile

Droit immobilier

Responsabilité civile

Droit du travail

Avocat

Droit

Droit de la famille

Assurances