Diplômée en Architecture Intérieure de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (promotion 2014).



J’apprécie la pluridisciplinarité et la diversité du travail en agence, j’ai eu l’occasion de collaborer en équipe à diverses études en architecture, architecture intérieure, paysage, architecture commerciale, événementiel et à diverses échelles.

Sensible aux besoins individuels, qui sont propres à chaque individu, je m’intéresse à l’impact sociologique sur la population dans la création architecturale, qui pour moi joue un rôle fondamental.



De nature dynamique, autonome et très sociable, je suis prête à m’associer à des équipes de projets afin de vous démontrer ma capacité à développer des idées.



N'hésitez pas à me contacter, je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.



Sincères salutations.







Agathe NEVEU



Mes compétences :

VectorWorks

V-Ray

SketchUpPro

Rhinoceros

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

3D Studio Max