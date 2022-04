Agathe PONS

Etudiante en master expert en stratégie digitale à Digital Campus Toulouse, je recherche une alternance dans les domaines de l'infographisme, du webdesign, et de l'intégration à partir de sempembre 2015 pour une durée de 2 ans.



Après un Bac scientifique, je me suis tournée vers les arts-appliqués car j'aime mettre ma créativité au service d'un projet de design et de communication.



J'ai donc fait une licence en art-appliqués qui m'a permis d'acquérir une culture des arts et du design, de me forger un regard critique, de diversifier ma pratique, et de développer ma créativité. J'y ai pratiqué entre autres le dessin, le croquis, la peinture...



C'est pour son dynamisme et l'importance attachée à l'immersion des étudiants dans le monde professionnel que j'ai choisi de poursuivre mes études à Digital Campus après une année de travail.



J'ai une grande curiosité pour l'art et le graphisme, mais aussi pour le développement web, le web design, et beaucoup d'autres choses, comme le graphisme interactif ou auto-généré, ou encore l'animation... Cette curiosité m'a amené à toucher à beaucoup d'outils et à m'intéresser à différentes formes artistiques et branches des arts-appliqués.



Cette année de spécialisation en conduite de projets web et le stage que je réalise actuellement dans l'entreprise iSoluce vont me permettre d'acquérir le savoir-faire nécessaire pour me rendre opérationnelle lors de mon alternance.



Mes compétences :

Dessin

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Blender

Adobe Illustrator

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Processing

Community management

Conduite de projet

Couleur (acrylique, gouache, pastel, encres...)

Web design