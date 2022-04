Agathe POTEL

Professeur en Leadership à EMLYON Business School, Docteur en Sciences de Gestion, Psychologue clinicienne, Coach de cadres dirigeants et d’entrepreneurs et Superviseur de coachs.



J'exerce au sein de l’EM LYON Business School une triple activité d'enseignement, de recherche et d’accompagnement dans le domaine du management des hommes avec une démarche de développement personnel des individus et des équipes.



Je supervise des programmes innovants de formation et d'accompagnement pour les publics étudiants, cadres et dirigeants dans les domaines suivants : Management, Leadership, Intelligence collective, Coaching.



Mes thèmes d'intervention et de recherche concernent les nouvelles générations comme levier de transformation des entreprises, le leadership comme vecteur d'innovation et mobilisateur d'intelligence collective, l'art de l'accompagnement du changement individuel et collectif, les violences psychologiques et le surengagement, la détection et la gestion des talents, le coaching et supervision.



J'exerce aussi une activité de consultante depuis plus de 20 ans : aujourd'hui centrée sur le coaching individuel ou d'équipe et la supervision de coachs, consultants et psychologues.



Mes compétences :

Ingéniérie pédagogique

Développement managérial

Recherche qualitative

Développement de l'intelligence collective

Développement du leadership

Coaching d'équipe

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Coaching de dirigeants

Supervision de coachs