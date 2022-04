Après quelques détours par la génétique et la communication Agathe Poupeney a définitivement succombé à sa passion pour l’image. Elle a débuté la photographie en autodidacte, simplement en photographiant ces petits instants de vie dans les rues de Paris et les concerts auxquels elle assistait. Mais il faut croire qu’elle avait du talent puisque son travail fut remarqué et publié par deux magazines culturels (Elegy puis D-Side) avec lesquels elle a travaillé pendant plusieurs années.



De la musique à la scène, il y avait un pas qu’elle franchi rapidement pour également photographier le cirque, la danse, le théâtre et l'opéra.

« Mon domaine de prédilection reste le travail sur le corps dans la danse et le cirque. J’essaie de saisir ces instants de fragilité où le sentiment affleure dans l’expression et le mouvement du corps et transmettre l’émotion qui en ressort. Je cherche ces moments de rupture, secondes d’apesanteur où le corps se trouve entre deux états, ces instants d’abandon juste avant la chute, secondes d’éternité si vite évanouies… »



Agathe Poupeney est aujourd’hui photographe indépendante spécialisée dans le spectacle vivant. Elle travaille avec de nombreux journaux et magazines (Le Monde, Libération, Telerama, l'Express…) et des structures culturelles comme l’Opéra de Paris, le Théâtre de la Ville, le festival Paris Quartier d’été, le Château de Versailles spectacles, la Fondation Royaumont, les Parcours de danse à Chamarande, les Bains Numériques à Enghien-les-Bains. Elle illustre aussi régulièrement le travail de nombreuses compagnies de danse et de théâtre (Studios Kabako, Ensemble L'Abrupt - Alban Richard, Incidence Chorégraphique- Bruno Bouché, Cie Lionel Hoche, la compagnie Affari-Esteri, le scénographe Gilles Taschet ...). Elle travaille avec Bartabas et a réalisé les photographies des livres sur les spectacles Darshan et Calacas édités aux éditions Zingaro, et les photographies de l'Académie du spectacle équestre à Versailles.



Agathe Poupeney est présente sur la plate forme de photographes indépendants Divergence (http://www.divergence-images.com/agathe-poupeney/ ) et sur Pixpalace.



Expositions personnelles

Lumière Noire et Sombre

Exposition au Chat d'Oc (Toulouse) mars 1999;

Bar les Ferrailleurs (Rue de Lappe - Paris) été 2000;

Médiathèque Henri Vincenot (21) juin 2002.

De l'autre coté du miroir

Katabar (Paris) mars 2000.

Les Furieux en Live

Exposition en février 2002 au bar rock Les Furieux (Paris).

Scènes

Décembre 2007 au Cool Whaaa 13

Danse

Décembre 2009 - Les Envolées à Viry Chatillon

Instant

Salon des métiers de la musique et de la danse cavam à Montmorency (95) novembre 2007;

Centre culturel François Villon Enghien-les-Bains (95) 1er octobre au 18 décembre 2009;

Médiathèque Henri Vincenot (21) juin 2010;

Festival Images en scène à La Roche Posay (86) Mai 2011.

Scène au féminin

l’espace Lucie Aubrac à Montmorency (95) Juin 2011.

Rétrospective photosensible

Cour d'honneur des Invalides Festival Paris quartier d’été / juillet 2011 - août 2011.

10 mois d'école et d'Opéra

Exposition photo à l'Opéra Bastille / Amphithéâtre - Juin 2013

Instants suite

Janvier 2013 - Les Envolées à Viry Chatillon



Mes compétences :

Arts

Banque

Banque d'images

Communication

communication presse

Danse

Illustration

Photo

Photographe

Photographie

piste

Portrait

Presse

Reportage

Spectacle

Théâtre