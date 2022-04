Agathe REICH

Âgée de 19 ans, je suis à la recherche d'un emploi afin de poursuivre mes études.

Je suis titulaire d'un baccalauréat en Sciences et Technologies du Management et de la Gestion, spécialisé en Ressources Humaines et Communication mention assez bien, ce qui m'a permis de développer des connaissances dans le domaine de l'entreprise et d'acquérir une certaine habileté en ce qui concerne le travail d'équipe.

Ponctuelle, dynamique, dévouée et toujours souriante, je saurais répondre aux attentes du poste que l'on me confie. De plus, mon sens du relationnel me permettra de m'adapter rapidement. Malgré un manque d'expérience professionnelle, ma forte personnalité et mon implication font de moi une personne entière, pleine d'énergie et prête à donner le meilleur pour atteindre un objectif et satisfaire les attentes du poste que l'on me confie.