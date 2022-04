Agathe REY

Je recherche une alternance en contrat de professionnalisation pour un BTS MUC à Lille.

Mes expériences professionnelles dans le milieu hôtelier ainsi que mes activités extrascolaires attestent de certaines qualités que je saurai mettre en œuvre lors de la poursuite de mon parcours scolaire. En effet, lors de mes différents stages, mes responsables m’ont décrite comme étant rigoureuse, très impliquée et curieuse.

Lors de mon stage à l’hôtel-restaurant La Croix de Savoie, j’ai pu affuter ma capacité d’organisation et ma rigueur.

Au restaurant Le Village Suisse, j’ai notamment apprécié le contact avec les clients de différentes nationalités. J’ai également appris à être proactive et à résoudre les problèmes tout en gérant la pression de la restauration en heure de pointe.