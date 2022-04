Agathe RICHEBOEUF

Forte de plusieurs années d’expériences dans l’assistanat juridique (4 ans) + formation en droit (niveau master).

Dotée d’un bon relationnel et animée par le désir d’accompagner autrui dans ses démarches, j’ai pris en charge l’accueil physique et téléphonique de la clientèle et ce dans chacune de mes expériences professionnelles.

J’ai, par conséquent, qualifié juridiquement des situations et engagé des démarches appropriées.

Ainsi, j’ai, d’une part, rédigé des documents juridiques selon un protocole défini et établi divers courriers structurés et adoptés aux objectifs.

D’autre part, j’ai veillé au bon déroulement de procédures juridiques et mené des opérations comptables.