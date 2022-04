L'UNIVERS D'AGATHE SAINT GIRONS par Doan BIRAUD



Un regard clair et une voix rauque… avant de se laisser entraîner dans l’univers d’Agathe Saint Girons et les multiples formes de son expression artistique, c’est ce premier contact qui frappera : une femme à l’énergie débordante, vêtue de couleurs vives, dont l’originalité n’est pas affichée mais s’assume avec naturel et détermination. Puis l’on découvre ses bijoux et on est envahi par une ambivalence : de l’intériorité dans l’exubérance. Le message est partout mais se lit surtout de l’intérieur : mots doux ou définitifs entre deux anneaux, bijou dans sa coque de verre (brisée pour que la bague s’offre à l’élu(e)), bagues-alphabet (« paroles d’homme, secrets de femme »). Leur expression passe par des lignes épurées comme par des matériaux insolites, d’un discours intime à l’extravagance…



Trois mots-clés reviennent pour décrire les bijoux d’Agathe Saint Girons : la matière humaine, le quotidien et la transmission :

- La matière humaine et son infinie variété, le tout et son contraire, l’organique comme l’émotion d’un instant

- Le quotidien, omniprésent dans sa recherche de « la bonification par l’usure » (à l’instar de « Rock », bagues ‘caillou’ multiples mais toutes uniques, ses familles de bijoux ne sont pas des pièces reproduites mais des déclinaisons à chaque fois singulières)

- La transmission du moment, de l’émotion mais aussi tout simplement du savoir-faire que la créatrice enseigne et communique.



Issus d’un travail prolifique sur chacun des thèmes qu’Agathe Saint Girons a traité, ses bijoux nous offrent une variété de techniques et de matériaux parfaitement maîtrisés sans jamais céder à la facilité – très peu de moules, précision de emboîtement des lettres de « Confidence », ergonomie des bagues « Kalligraphia », transformation du fil en une sculpture d’oreille des « Gribouillis »…



Depuis 20 ans, Agathe Saint Girons est une artiste à part entière. Egalement plasticienne et souffleur de verre, elle a choisi pour cette exposition de partager ses messages en bijoux.





UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE



Quelques Prix et Réalisations:

Prix mondial de création bijou contemporain du concours ROSA OKUBO, Sao Paolo (1997)

Prix AFAA, aide à la création de projets à l’étranger, Ministère de l’Artisanat, Paris (1996)

Création du Collectif ‘les artistes de Mozinor’, Montreuil (2004-actuellement) et du Collectif ‘les artistes du KURSAAL’, Montreuil (1998-2003)

Création sculptures en verre pour le spectacle ‘Solo’ Philippe Découflé, Cie DCA, Barcelone & Paris (2003-2004)

Créatrice du Prix JASMIN pour le comité du Parfum, Paris (1998)

Soufflage de verre avec Dale CHIHULY, galerie ‘l’Usine’, Viannes (1997)

Création d’accessoires pour la comédie musicale « Notre-Dame de Paris » et pour les défilés Haute-Couture avec Fred SATHAL (1994-2000)

Collaborations diverses pour: H. STERN (2001), TAHITI PERLES (2000), HERMES avec Hilton Mc CONNICO (1999)



Expositions personnelles à Paris, Montréal, New-York, São Paulo, Yokohama, Barcelone, Beyrouth, Tel-Aviv.