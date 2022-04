Agathe SAPELIER

Je m'appelle Agathe, j'ai 34 ans, je suis quelqu'un de dynamique et motivée, je n'ai pas peur d'apprendre, j'aime le contact clientèle.

Je suis chanteuse dans un groupe de rock, je suis présidente de l'association The Marble project, association qui a pour but d'organiser des évènements musicaux.



Mes compétences :

Ambition

Rigueur

Détermination

Dynamisme

Accueil