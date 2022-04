Agathe SEGURA

Professional school dedicated to the art of hairdressing Artist.

L’école de coiffure studio offre une formation continue dans le seul but d’améliorer les compétences et

les connaissances dans le domaine de la coiffure artistique.



Formation spécifique au métier de COIFFEUR STUDIO HAIR STYLIST ARTIST conduisant au certificat de compétences professionnelles.



La coiffure Studio est un métier à part entière qui requiert des compétences et des connaissances artistique et culturelle. Il se différencie de la coiffure traditionnelle.









