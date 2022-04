Agathe SEIGNOVERT

Boutique poétique, pleine de petites surprises, trésors... prêt à porter, accessoires à Orange

Conseil en image, osez être vous!!!!

Colorimétrie (découvrez les couleurs qui vous subliment, étude de votre palette de couleurs en accord avec votre harmonie naturelle)

Morpho-visage (étude de votre forme de visage, afin de déterminer les différentes coupes de cheveux, forme de lunettes, encolure, bijoux qui vous mettent le plus en valeur)

Morpho-style (étude de votre morphologie corporelle afin d'adapter au mieux les matières et les formes des vêtements qui vous mettent le plus en valeur, l'analyse de votre style vestimentaire, afin qu'il soit en totale adéquation avec votre personnalité)

Dans la bonne humeur, à bientôt..