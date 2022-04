Agathe SEVESTRE

Juriste d'affaires au sein de la maison mère du groupe UMANIS, je m'occupe principalement des contrats portant sur l’activité PI/IT du groupe (forfait, AT, ATG, TMA, licence, intégration, ..)



Passionnée par les nouvelles technologies et les univers vidéo-ludiques, j'ai pris soin de choisir ma spécialité juridique afin qu'elle rencontre mes connaissances techniques. Ainsi, elle me permet de comprendre en profondeur les sujets traités dans les contrats et de répondre plus efficacement aux problèmes des opérationnels.



Mes compétences :

CNIL et donnée personnelle

Recherche Juridique

Conformité

Veille juridique et législative

Rédaction de Note Juridique

Gouvernance de la société

Elaboration de contrat de licence, maintenance ..

Diriger des formations

Droit des NTIC