Agathe STEPNOWSKI

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de Conseillère en Insertion Professionnelle.



Ma formation et mon expérience professionnelle m'ont permis de développer les compétences et les savoirs correspondant au métier de Conseiller en Insertion Professionnelle.



Lors de mes périodes en entreprise, j'ai accompagné des personnes éloignées de l'emploi en co-construisant avec elles un parcours adapté à leurs problématiques.

J'ai également accueilli le public, mené des entretiens individuels, j'ai créé et animé des ateliers thématiques ainsi que des réunions d'information collectives.



Je suis motivée et impliquée dans ce travail d'accompagnement, je pratique l'écoute active, la prise de recul.

Je sais travailler de manière autonome et je connais l'importance des échanges du travail d'équipe, ce qui favorise une meilleure cohésion.



Mes compétences :

Animation de réunions

Techniques de Recherche d'Emploi

Analyse des besoins

Entretiens professionnels

Analyser écouter réfléchir agir

Relationnel