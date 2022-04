Agathe TAILLARD

Mon métier pourrait être comparé à celui d'une journaliste dans le domaine de l'alimentation et le lien étroit qu'elle entretient avec la santé.

Issue d'une famille pionnière dans la santé naturelle, l'alimentation a toujours eu un rôle primordial dans mon éducation.

Jusqu'au jour où une de mes sœurs est devenue médecin allopathe.Est-ce la raison pour laquelle, je me suis un peu éloignée de cette devise ? Sûrement.

Après avoir fait des études de droit, je suis devenue maman. Quel réveil ! Porter ses adorables petites vies dans nos bras dont nous sommes responsables. Je suis, ainsi, retournée pour eux, vers les bases naturelles qui avaient rythmé ma jeunesse.

J'ai donc intégré un cursus de médecine traditionnelle Chinoise et un autre de naturopathie. J'ai dû les interrompre car aucun ne correspondait à ce que je recherchais réellement.

C'est donc la vie qui m'a tendu la main.

Un matin, telle une invitée qui frappe à la porte, la maladie s'est présentée chez nous. Mon mari, diagnostiqué quelques heures après par le médecin de l'hôpital, découvrait qu'il avait de sérieux problèmes cardiaques. Il m'a donc demandé tout naturellement de l'aider.

Et voilà, c’était décidé, je devais me retourner vers cette passion, à un seul détail près : je devrais aller plus loin que je ne l’avais jamais été, et qu’aucun membre de ma famille avant moi.

Je devais donc tout reprendre. Je devais travailler toute seule afin d’obtenir ces réponses que l’on ne m’avait pas fournies dans les deux écoles que j’avais suivies. Tout approfondir, me forger des bases, de vraies bases et pour tout cela, je n’avais pas beaucoup de temps. C’était une course contre la montre.







Mes compétences :

Auteure alimentation-santé