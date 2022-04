Agathe TUPPERWARE

RECHERCHE / RECRUTE :

Intitulé du poste : Conseillère(er) culinaire TUPPERWARE



Description du poste :

Vous souhaitez exercer une activité indépendante vous permettant de concilier vie de famille et vie professionnelle ?

C'est possible en devenant conseiller(e) culinaire TUPPERWARE© !

Vous travaillez près de chez vous et définissez votre propre rythme de travail, déterminez vos horaires, vos vacances, vos loisirs…

L’activité de conseiller(e) culinaire Tupperware© vous offre un complément de revenu sans limite. En plus de 20% de commissions sur vos ventes, vous bénéficiez de nombreux avantages tels des cadeaux offerts tous les mois et les nouveautés Tupperware© toujours en avant-première.

En offrant la possibilité aux autres d’effectuer le même métier que vous, vous développez et managez votre propre équipe. Vos gains évoluent rapidement. En plus de votre rémunération sur votre travail personnel, vous recevez des bonus, cadeaux, voyages… en fonction des résultats de votre équipe. Dès votre première année de monitorat, vous avez la possibilité de disposer d’un véhicule de fonction.



Profil recherché :

Aucun diplôme et aucun investissement financier ne vous sont demandés pour débuter. Vous êtes formé(e) par des professionnels qui vous suivent et vous accompagnent tout au long de votre parcours. Les produits Tupperware© nécessaires à la réussite de vos Ateliers Savoir-Faire™ vous sont fournis gratuitement. Grâce aux formations, et en étant à l’écoute des besoins de vos clients, vous serez alors en mesure d’animer des Ateliers Savoir-Faire™, de guider vos clients dans leurs choix, d’assurer le suivi après-vente.



Si vous souhaitez plus d'informations et/ou que vous souhaitez faire partie de mon équipe, alors n'attendez plus, contactez moi