Agathe UNGERER

Titulaire d'un BTS Ventes et Productions Touristiques, formation durant laquelle j'ai effectué plusieurs stages en agence de voyage, j'ai ensuite débuté mon parcours professionnel par un CDD à l'Office de Tourisme de Wissembourg.

Cette première expérience professionnelle m'a permis de développer ma relation clientèle: être à l'écoute du client, comprendre ses besoins afin de lui apporter les réponses adéquates. J'ai également pu mettre en pratique ma maîtrise de l'allemand et de l'anglais ainsi que du dialecte alsacien. Bien intégrée au sein de l'équipe, j'ai su être autonome et polyvalente afin de pouvoir faire fonctionner seule l'Office de Tourisme, le cas échéant.

Ma deuxième expérience professionnelle fût un poste de coordinatrice à Vis-à-Vis au sein de l'Eurodistrict Pamina à Scheibenhardt (CDD). J'ai pu y élaborer des projets touristiques notemment le séjour cyclotouristique Tour de PAMINA 2010, gérer un site internet bilingue, accueillir et conseiller les frontaliers dans le cadre de leurs démarches (Infobest), effectuer des tâches de secrétariat telles que du mailing, phoning et traductions.



