Agathe VAN DER HECHT

Avec plus de 7 années dans le conseil en communication (entreprises, marques, interprofessions), mon vécu professionnel me permet d’envisager la communication de manière ouverte et décloisonnée et d’évoluer dans des secteurs d’activités divers.



De la stratégie à l’opérationnel, face aux problématiques diverses, je m’adapte en permanence et démontre mes compétences organisationnelles, commerciales et managériales pour être en mesure de vous accompagner et vous conseiller à chaque étape de votre projet. Soucieuse du travail bien fait, je suis investie et enthousiaste pour mener à bien les missions qui me sont confiées.



En parallèle de mon cœur de métier, et parce que je souhaite piloter ma carrière comme je pilote les projets de mes clients, j’ai décidé de continuer à me former en investissant le champ de l’accompagnement et des ressources humaines. Ayant toujours eu un fort intérêt pour développer et mobiliser le capital humain, j’aspire aujourd’hui à aider non plus uniquement l’entreprise mais aussi les individus qui la forment pour accompagner un monde qui s’accélère, tout en préservant le besoin d’épanouissement de chacun.



Si vous souhaitez me confier votre projet, en savoir davantage sur mon profil et mes motivations, n’hésitez pas à me contacter.



