Agathe VUILLEMENOT

Créative et passionnée, j'ai travaillé dans le domaine de la recherche, de l'innovation technologique et du tourisme. J'ai intégré l'institut LaSalle Beauvais depuis novembre 2015 afin de consolider l'équipe dédiée à l'entrepreneuriat.

Nous recherchons des porteurs de projets ayant des besoin d'études de marché ou de faisabilité ou de business plan dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation & la santé, la géologie. Ces cas seront confiés à des groupes d'étudiants dans le cadre d'un projet pédagogique. encadré par des professeurs qualifiés.

Ma formation initiale en droit et finances couplée a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du développement et de gestion d'affaires, m'ont permis de maitriser les aspects business plan et gestion comptable et financière des différents projets qui m'ont été confiés ou que j'ai moi même entrepris.



Mes compétences :

Créativité

Développement commercial

Gestion financière et comptable

Conduite de projet

Création d'entreprise

Formation professionnelle continue