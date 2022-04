Agathe ZOUIOUIECH

Responsable du pôle gestion du parc et support à l’utilisateur du Service Informatique

- j'anime et coordonne le pole composé de 5 personnes

- je pilote la conception, la mise en œuvre, le déploiement, la gestion et l'évolution des architectures matérielles et logicielles pour la micro informatique

- j'analyse les besoins des utilisateurs, je propose les solutions adaptées, gère les commandes et les relations avec les fournisseurs

- j'assure la formation et l'assistance aux différents utilisateurs du systeme d information

- je participe à la veille technologique et je suis associée aux différents projets d'évolution du service informatique, je conduis et accompagne les changements d'organisation et de processus de travail.







