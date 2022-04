Agbagla MAWULÉ HOLONOU CYPRIEN

M. AGBAGLA est un auditeur (réviseur comptable), ayant acquis trois années d’expériences dont une grande partie consacrée aux missions d’audit comptable et financier d’entreprises tant du secteur privé que du secteur public au Togo. En tant que Consultant à temps plein au cabinet KEKAR, assistant et par moment chef de mission, M. AGBAGLA est très avisé des problèmes de gestion des sociétés. Je m’adapte facilement à toute situation et disponible à travailler sous pression.