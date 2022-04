Agbe MALET JANVIER

Oser c'est vouloir et Vouloir c'est pouvoir. titulaire d'un Brevet de Techniciens Supérieur, en ressources humaines et communications, suivi d'une formation d'acteur en écriture cinématographie au centre des métiers du cinéma de la côte d'ivoire, j'embrasse maintenant une carrière d'athlète tout en espérant que mes expériences acquis dans tous ses milieux me permettront d'être à l'écoute de toutes les opportunités de travail sur le réseau VIADEO, et de me les appropriées.



Mes compétences :

Entrepeneur

develop their potential

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop