Consultant cadet en gestion des Projets, Programmes et ONG de Développement

Ex-stagiaire au département Recherche et Suivi & Évaluation à l'ETBEF

compétence:

- Handicap et le développement inclusif

- Mobilisation communautaire

- Eau, Hygiène et Assainissement

- Développement Local et Durable

- Archivistique et Bibliothéconomie

- Genre et le Développement

-Élaboration d'un plan de développement local (PAV, PDC/PDP)

- Comptabilité et Finance



Mes compétences :

Amélioration continue