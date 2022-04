Agbeko Kosi KOGBE

Je suis Proviseur de Lycée et je dirige actuellement le Lycée de Kpédomé à Notsé, Préfecture de HAHO au Togo dans la Région des Plateaux.

Je suis également Promoteur de la création de l'ONG SAUVER ET RESTAURER"SARE"et Directeur Exécutif de l'ONG "SAUVER ET RESTAURER"(SARE);

Je suis aussi Entrepreneur en petits métiers et Traducteur-Interprète agréé près les Courts et Tribunaux de la République Togolaise. Je suis également un agent de développement et je travaille avec des cibles sur la sensibilisation au VIH/SIDA et autres problèmes liés au développement communautaire.



Mes compétences :

Tracducteur-Agréé Anglais Français

Gestion des ressources humaines

agent de placement pour emploi

Développement durable