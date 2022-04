Agbemonyo KOUMAGNANOU

Diplômé de l'Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou (BURKINA FASO)avec le diplôme d'Ingénieur de travaux de Génie Civil et Technicien Supérieur de l’Hydraulique et de l’Equipement Rural, Monsieur KOUMAGNANOU Agbemonyo a acquis plus de 3 ans d’expérience dans les domaines de Génie Civil et Infrastructures et aussi dans les domaines de l’Eau, l’Énergie, et l’Environnement.



Depuis Août 2006, il assure avec succès, de grandes responsabilités dans la réalisation des études routières, d’ouvrages d’arts, de topographie, de géotechnique, et d’aménagement hydro-agricoles.



Il dispose de riches expériences dans la réalisation des études et contrôle des projets de Génie Civil et Infrastructures en qualité de Chef de Projet et/ou Chef de Mission Chargé d’études et/ou Contrôles.



Mes compétences :

Art

Géotechnique

Infrastructures

ouvrages d'art

Routes

ROUTES OUVRAGES D'ART

TOPOGRAPHIE