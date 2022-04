Agbodjan ADRIEN

Je suis le fondateur de l'ong EFOR. ong efor a por objectif principal la formation à l'aoto-emploi des jeunes non scolarisés ou déscolarisés ne pouvant avoir acces à l'apprentissage ou au formations professionnelles dispensées par le secteur formel, aussi efor évolue dans la microfinance pour les femmes et groupement de femmes dans les mileux ruraux. je suis le président fondacteur de cet ong et je ne ménagerai aucun éfort pour tous ceux qui dans le meme obtique veulent luter contre la pauvreté et réduir le chaumage dans le monde entier.

je vous remerci.



Mes compétences :

Créatif

Dinamique

Motivateur